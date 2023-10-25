Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 25-10-23

ЕРЕВАН, 25 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 25 октября, курс доллара США вырос на 0.04 драмa и составил 402.40 драм. Курс евро сократился на 2.01 драмa и составил 425.46 драм. Курс российского рубля вырос на 0.02 драмa и составил 4.32 драм. Курс британского фунта сократился на 3.57 драмa и составил 487.79 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 118.43 драмa и составила 25404.64 драм. Цена серебра сократилась на 5.73 драмa и составила 294.20 драм.