Время в Ереване: 11:07:36,   3 Ноябрь 2023

Азиатские индексы выросли - 25-10-23

Азиатские индексы выросли - 25-10-23

ТОКИО, 25 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 25 октября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.67% и составил 31269.92 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.61% и составил 2254.40 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.40% и составил 2974.11 пункта, а HANG SENG вырос на 0.55% и составил 17085.33 пункта.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]