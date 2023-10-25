Азиатские индексы выросли - 25-10-23

ТОКИО, 25 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 25 октября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.67% и составил 31269.92 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.61% и составил 2254.40 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.40% и составил 2974.11 пункта, а HANG SENG вырос на 0.55% и составил 17085.33 пункта.