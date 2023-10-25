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Никол Пашинян в интервью The Wall Street Journal представил проект «Перекресток мира»

Никол Пашинян в интервью The Wall Street Journal представил проект «Перекресток мира»

Премьер-министр Никол Пашинян на днях дал интервью изданию The Wall Street Journal. Статья будет опубликована в ближайшее время.

Видео интервью полностью будет транслироваться на странице премьер-министра в Facebook и на официальном YouTube-канале правительства сегодня в 22:10.

В ходе интервью премьер-министр коснулся проекта «Перекресток мира», насильственного переселения более 100 тысяч наших соотечественников в результате проводимой Азербайджаном политики этнической чистки в Нагорном Карабахе, а также происходящих в регионе процессов и других проблемы.


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