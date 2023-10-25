Глава МВД призвал всех вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха сдать хранящееся у них незаконное оружие

В ходе процесса насильственного переселения из Нагорного Карабаха в Армению также было перевезено оружие и боеприпасы, часть из них была сдана добровольно. Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе правительственного часа в Национальном Собрании сказал министр внутренних дел Армении Ваге Казарян.

Депутат фракции “Гражданский договор” Геворг Папоян сказал, что есть опасения, что в ходе процесса депортации из Нагорного Карабаха возможно попадание легального и нелегального оружия в Армению.

“У нас есть такая информация, что из Нагорного Карабаха поступили оружие и боеприпасы. У нас есть случаи, когда люди добровольно приносят и сдают. В течение трех дней жители Нагорного Карабаха привезли и сдали около 4 пистолетов и 2 гладкоствольных оружия”, - сказал Казарян.

Начальником полиции по этому поводу даны соответствующие указания. Министр призвал всех вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха сдать хранящееся у них незаконное оружие.