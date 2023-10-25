Вице-спикер НС Армении принял заместителя госсекретаря США по вопросам Южной Европы и Кавказа

Вице-спикер Национального Собрания Армении Рубен Рубинян 25 октября принял заместителя госсекретаря США по вопросам Южной Европы и Кавказа Джошуа Хака.

Приветствуя гостя, Р.Рубинян подчеркнул важность укрепления армяно-американского сотрудничества.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, стороны обсудили ситуацию в регионе, подчеркнули необходимость скорейшего установления стабильности и мира.