Вице-спикер НС Армении принял заместителя госсекретаря США по вопросам Южной Европы и Кавказа
17:14, 25 Октябрь 2023
Вице-спикер Национального Собрания Армении Рубен Рубинян 25 октября принял заместителя госсекретаря США по вопросам Южной Европы и Кавказа Джошуа Хака.
Приветствуя гостя, Р.Рубинян подчеркнул важность укрепления армяно-американского сотрудничества.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, стороны обсудили ситуацию в регионе, подчеркнули необходимость скорейшего установления стабильности и мира.
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