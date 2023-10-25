Армения опубликует проект «Перекресток мира» и предстоит его международным партнерам

Правительство Армении опубликует проект «Перекресток мира», в котором представлены идеи открытия региональных коммуникаций, он будет готов к вечеру 25 октября.

Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе правительственного часа в Национальном Собрании сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

“Сейчас мы направили для публикации англоязычный материал, брошюру под названием «Перекресток мира», в которой изложены наши идеи по поводу открытия региональных коммуникаций и концепции «Перекресток мира»”, - сказал премьер-министр.

В нем представлены возможные маршруты и предложения.

“Мы воспринимаем это как региональный проект и собираемся направить этот проект также ряду международных партнеров, ожидая их реакции”, - сказал Пашинян.

Премьер-министр добавил, что проект немного переформулирован. У этого проекта уже есть логотип. Это сделано для того, чтобы сделать его максимально доступным для общественности. Сегодня, вечером 25 октября, печатный материал будет доступен.