В результате израильских ударов по сектору Газа погибло более 6 500 человек

Число жертв израильских ударов по сектору Газа с начала эскалации на Ближнем Востоке 7 октября превысило 6 500, ранения получили более 17 400 человек.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Министерство здравоохранения анклава.

Отмечается, что число жертв ударов Израиля в секторе Газа достигло 6546 человек, среди них - 2 704 ребенка, 1 584 женщин и 364 пожилых людей.

17 439 человек получили ранения различной степени тяжести.