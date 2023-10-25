Продолжение войны в секторе Газа может привести к взрыву ситуации во всем регионе: король Иордании

Продолжение вооруженного конфликта между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС может вызвать взрыв во всем ближневосточном регионе. Как передает «Арменпресс», со ссылкой на ТАСС, такое мнение высказал король Иордании Абдалла II на переговорах с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в ходе визита последнего в Амман.

«Продолжение войны в секторе Газа может привести к взрыву ситуации во всем регионе Ближнего Востока. Прекращение этого конфликта крайне необходимо, и мир должен незамедлительно начать движение в этом направлении», - сказал он.

До визита в Иорданию глава Франции 24 октября встречался с президентом Израиля Ицхаком Герцогом, премьер-министром Биньямином Нетаньяху и президентом Палестины Махмудом Аббасом.