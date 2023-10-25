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В Армении состоялось официальное открытие посольства Канады

В Армении состоялось официальное открытие посольства Канады

В Ереване состоялась официальная церемония открытия посольства Канады.

Как передает «Арменпресс», на церемонии открытия посольства присутствовали министр иностранных дел Канады Мелани Жоли и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.


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