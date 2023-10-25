В Армении в ближайшие дни осадков не будет: температура воздуха существенно не изменится

Днем 25 и с 26 по 30 октября в Ереване осадков не будет. 26 и 27 октября ожидается усиление ветра до скорости 12-15 м/с.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в Центре гидрометеорологии и мониторинга, отметив, что температура воздуха существенно не изменится.

Днем 25 и с 26 по 30 октября в районах также осадков не будет. Ветер: юго-западный, с порывами до 3-7 м/с, с 25 по 28 октября в некоторых районах ожидается усиление ветра до скорости 15-18 м/с.

25 и 26 октября в Нагорном Карабахе осадков не ожидается.