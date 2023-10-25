Вопрос возможных санкций против Азербайджана сейчас стоит на столе: министр иностранных дел Канады

Сейчас на повестке дня стоит вопрос возможных санкций против Азербайджана. Канада внимательно следит за развитием событий на Южном Кавказе и ожидает, что территориальная целостность Армении будет соблюдена.

Как передает «Арменпресс», об этом заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.

«Сейчас на столе стоит вопрос возможных санкций против Азербайджана. Канада высоко ценит усилия Армении по укреплению мира и стабильности на Южном Кавказе. Мы все согласны с тем, что необходимо сделать больше. Канада призывает Азербайджан уважать территориальную целостность Армении и подтверждает важность соблюдения принципа неприменения силы и угрозы силой. Канада также призывает правительство Азербайджана уважать право на возвращение армян, недавно перемещенных из Нагорного Карабаха, и в знак доброй воли обеспечить беспрепятственный доступ гуманитарной помощи в Нагорный Карабах, а также обеспечить безопасное возвращение армян в Нагорный Карабах. Мы постоянно работаем с нашими партнерами над смягчением последствий неоправданной военной операции Азербайджана против мирного населения, тем более, что жители Нагорного Карабаха месяцами находились под незаконной блокадой», - сказала министр иностранных дел Канады.

Она заверила, что они постоянно работают над поиском стабильного решения конфликта путем переговоров. По ее словам, сегодня как никогда важно, чтобы Канада и весь мир продемонстрировали свою поддержку армянскому народу, поколениям людей, пострадавших от последствий геноцида 1915 года, а также общинам, покинувшим Нагорный Карабах, в результате чего сейчас возник гуманитарный кризис.

«Канада увеличивает гуманитарную помощь, предназначенную для людей, покинувших Нагорный Карабах, доведя общую сумму до 3,9 миллиона долларов. Сюда входит дополнительный 1 миллион долларов на финансирование Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев. Еще 2,5 миллиона долларов на финансирование МККК, который поможет облегчить страдания и организовать неотложную помощь тем, кто в ней нуждается прямо сейчас, кто был вынужден покинуть Нагорный Карабах в силу обстоятельств, считая его своей Родиной на протяжении веков», - сказала Жоли.

Министр иностранных дел Канады сообщила, что завтра она отправится в Джермук, чтобы на месте ознакомиться с ситуацией, вызванной гуманитарным кризисом, встретиться с семьями перемещенных лиц и обсудить связанные с ними вопросы с руководителями местных властей.

«Дружба между Канадой и Арменией основана на глубоких связях между народами. Более 60 000 человек армянского происхождения считают Канаду своей родиной. Армянская община Канады довольно активная и динамичная. Она вносит значительный вклад в общественную жизнь канадских городов, в том числе и Монреаля. Наша страна стоит рядом с Арменией, поддерживая суверенитет и независимость армянского народа. Мы верим в ваши демократические устремления и готовы работать с вами, чтобы воплотить их в жизнь. Сегодняшний день - важная веха в отношениях между Канадой и Арменией: в Ереване официально открывается посольство Канады. Мы дали это обещание армянскому народу в прошлом году и сейчас с радостью его выполняем. Канадские дипломаты прибудут в Армению в рамках работы посольства, чтобы отношения между нашими двумя странами углубились, и мы поддерживали бы демократические реформы, проводимые в вашей стране», - заключила министр иностранных дел Канады.