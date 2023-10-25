Иран начал строительство новой атомной электростанции «Карун», мощность которой составит не менее 300 МВт.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами.

«Мы планируем вложить не менее $5 млрд в добычу радиоактивных материалов в провинции Западный Азербайджан, а также начали там строительство новой АЭС «Карун». Ее мощность составит не менее 300 мегаватт», - сказал Мохаммад Эслами.