Индекс экономической активности Армении за девять месяцев вырос на 9,7%

Индекс экономической активности Армении в январе-сентябре 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 9,7 %.

Как передает «Арменпресс», об этом свидетельствуют данные, опубликованные Статистическим комитетом РА.

Объем промышленного производства в январе-сентябре текущего года снизился на 0,6 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем валовой продукции сельского хозяйства за 9 месяцев увеличился на 1,7 %.

Объем строительства за 9 месяцев 2023 года увеличился на 17 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Рост товарооборота в январе-сентябре по сравнению с январем-сентябрем 2022 года составил 23,3 %. За тот же период объем оказанных услуг увеличился на 13,4 %.

В январе-сентябре 2023 года индекс потребительских цен увеличился на 2,8 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, индекс цен на промышленную продукцию увеличился на 1,3 %. Зафиксировано снижение объема производства электроэнергии, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снижение составило 2,8 %.

Объем внешнеторгового оборота в январе-сентябре текущего года увеличился на 47,2 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, по сравнению с 9 месяцами прошлого года экспорт увеличился на 48,5 %, импорт - на 46,4 %.

Курс драма по отношению к доллару США в январе-сентябре составил 388,71 драма.