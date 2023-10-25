Россия продолжает контакты с Арменией и Азербайджаном: Дмитрий Песков

Москва продолжает диалог с Баку и Ереваном, чтобы помочь им урегулировать конфликт, но существенного прогресса пока нет.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на агентство ТАСС, об этом в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, есть ли прогресс относительно российского предложения использовать Москву в качестве площадки для подготовки мирного договора между Арменией и Азербайджаном, Песков ответил: «Пока нет. Точного понимания нет. Мы продолжаем наши контакты».