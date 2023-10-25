Президент Азербайджана не нашел времени на трехстороннюю встречу в Брюсселе: министр ИД Армении

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян сообщил, что перенос запланированной на конец октября встречи в Брюсселе с участием лидеров Армении, Азербайджана и ЕС инициирован Азербайджаном.

Как передает «Арменпресс», об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли, отвечая на вопрос - какая из сторон не нашла времени для трехсторонней встречи в Брюсселе, учитывая заявление, сделанное представителем ЕС Тойво Клаар, что встреча не состоится из-за нехватки времени.

«Ответ на ваш вопрос очень прямой и краткий, кто не нашел времени, очевидно, президент Азербайджана, ведь мы готовы участвовать в этой встрече хоть сейчас? Надеюсь, что проблема действительно в конкретной дате, и в ближайшее время можно будет согласовать дату новой встречи. Армения готова участвовать в этой встрече, мы продолжаем придерживаться мирной повестки», - сказал глава МИД РА, добавив, что армянская сторона не получала никаких предложений относительно возможной новой даты встречи.

Он сообщил, что два дня назад имел общение с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Тегеране. «Армения готова в ближайшие сроки продолжить мирные переговоры, в том числе подписать мирный договор», - сказал Мирзоян.