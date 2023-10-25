Председатель НС Армении предполагает, что азербайджанская сторона отменила трехстороннюю встречу в Брюсселе

Председатель Национального собрания Ален Симонян не считает, что армяно-азербайджанский переговорный процесс зашел в тупик. Как передает «Арменпресс», об этом Ален Симонян заявил на брифинге с журналистами в НС.

«Я не считаю, что переговорный процесс зашел в тупик, тем более, что благодаря активной политике армянской стороны и активным международным контактам мы довели процесс до какой-то логики, которая приемлема для всех», - сказал Симонян.

На вопрос, не Азербайджан ли отменил трехстороннюю встречу в Брюсселе с участием лидеров Армении, ЕС и Азербайджана, спикер НС ответил:

«С нашей стороны такого заявления не было, я предполагаю, что оно было со стороны Азербайджана».

Спецпредставитель ЕС по кризису на Южном Кавказе и в Грузии Тойво Клаар заявил, что встреча председателя Совета Евросоюза Шарля Мишеля, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева, намеченная на конец октября, не состоится.