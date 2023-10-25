Отношения между Арменией и Канадой основаны на общих ценностях: министр ИД Армении

Отношения между Арменией и Канадой основаны на общих ценностях, таких как демократия, права человека и верховенство закона.

Как передает «Арменпресс», об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли.

«Это создает широкое поле сотрудничества в пользу укрепления институтов демократии в Армении и повышения благосостояния. В целях расширения сотрудничества в сфере торговли и экономики мы рассматриваем возможности более активного участия Канады. Должен также отметить межпарламентский диалог и парламентскую дипломатию, которые всегда занимали важное место в наших отношениях», - сказал Мирзоян.

Министр иностранных дел Армении отметил, что армянская община Канады также играет свою роль в углублении отношений между Арменией и Канадой.