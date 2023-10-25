Армения в отношениях с РФ никогда не вела себя не как союзник: спикер НС Армении

Армения в отношениях с РФ никогда не вела себя не как союзник.

Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами заявил спикер НС Ален Симонян, касаясь вызова посла России в Армении в МИД РА.

«Армянская сторона всегда соблюдала достойную риторику и никогда не проявляла себя в несоюзнической и непартнерской манере», - сказал Симонян.

Он отметил, что вышедшая на общероссийском федеральном Первом телеканале передача, в которой прозвучали оскорбительные высказывания в адрес высокопоставленных чиновников Армении и из-за которой посол России был вызван в МИД, не единственная. Он также напомнил о заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой, высказываниях и оскорблениях известных лиц, занимающихся пропагандой.

«Они делают вещи, которые в нашем обществе, достаточно информированном, демократическом, получают противоположный эффект. Я не знаю, кто их советники, но заявления, прозвучавшие в этой же программе, (прим. - программа, вышедшая на общероссийском федеральном телеканале «Первый канал»), получили обратную реакцию в Республике Армения. Им надо дважды подумать, когда в следующий раз сделают что-то подобное», - сказал Симонян.

В связи с программой, показанной 23 октября 2023 года на общероссийском федеральном телеканале «Первый канал», в течение которой были высказаны оскорбительные и абсолютно неприемлемые высказывания в адрес высокопоставленных чиновников Республики Армения, вызвал посла Российской Федерации Сергея Копыркина в МИД Армении. Послу была вручена нота протеста.