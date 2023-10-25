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Армения приветствует инициативу Канады присоединиться к наблюдательной миссии ЕС: министр ИД Армении

Армения приветствует инициативу Канады присоединиться к наблюдательной миссии ЕС: министр ИД Армении

Армения приветствует инициативу Канады присоединиться к гражданской наблюдательной миссии Евросоюза в Армении.

Как передает «Арменпресс», об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли.

«Мы приветствуем инициативу Канады присоединиться к миссии наблюдателей ЕС в Армении, стать ее частью, как в двустороннем плане, так и с точки зрения углубления отношений и укрепления региональной стабильности. Последнее я хотел бы выделить, потому что наш регион действительно нуждается в искренних и эффективных шагах, направленных на обеспечение мира, которые будут направлены на объективную оценку ситуации международными партнерами, на обеспечение достойного мира для наших народов», - сказал Мирзоян.


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