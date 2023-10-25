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Армения готова организовать X Глобальный форум молодых депутатов Межпарламентского союза на самом высоком уровне

Армения готова организовать X Глобальный форум молодых депутатов Межпарламентского союза на самом высоком уровне

В рамках 147-й Ассамблеи Межпарламентского союза делегация, возглавляемая вице-спикером НС Акопом Аршакяном, встретилась с генеральным секретарем Мартином Чунгонгом. «Арменпресс» об этом сообщили в пресс-службе Национального собрания.

На встрече Акоп Аршакян подчеркнул важность проведения X Глобального форума молодых депутатов Межпарламентского союза, который состоится в следующем году в Ереване, и еще раз подтвердил готовность Армении организовать форум на самом высоком уровне.

Вице-спикер НС РА представил ситуацию, сложившуюся в результате военного нападения Азербайджана на Нагорный Карабах 19 сентября, что привело к этническим чисткам армянского населения Нагорного Карабаха. 

Он обратился и к агрессивной политике Азербайджана в отношении территориальной целостности Армении, в результате которой оккупировано около 150 квадратных километров территории Армении. «Армения приняла мирную повестку и рассчитывает на содействие международного сообщества в этом вопросе», - сказал вице-спикер НС. 

Акоп Аршакян представил выдвинутую Арменией идею «перекрестка мира», подчеркнув важность дорожной карты мира в регионе. 

 В составе делегации НС Армении также - депутаты Цовинар Варданян и Арсен Торосян.


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