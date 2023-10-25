Министр иностранных дел Канады почтила память жертв Геноцида армян

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли в Цицернакаберде почтила память жертв Геноцида армян.

Как передает «Арменпресс», глава МИД Канады возложила венок к памятнику, увековечивающему память жертв Геноцида армян, и цветы к Вечному огню.

Министра иностранных дел Канады сопровождал министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

Мелани Жоли прошлась по Аллее Памяти и полила дерево, посаженное премьер-министром Канады Джастином Трюдо.