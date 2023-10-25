Иран заявил, что привержен миру и стабильности на Ближнем Востоке

Тегеран выступает за мир и стабильность на Ближнем Востоке. Такое заявление 24 октября сделал постоянный представитель Ирана в ООН Амид Сайед Иравани. «Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на ТАСС.

«Наша приверженность миру и стабильности в регионе остается неизменной», - сказал он на открытых дебатах в Совете Безопасности ООН по Ближнему Востоку.

Дипломат убежден, что конфликт усугубляют США, открыто поддерживая Израиль.