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Иран заявил, что привержен миру и стабильности на Ближнем Востоке

Иран заявил, что привержен миру и стабильности на Ближнем Востоке

Тегеран выступает за мир и стабильность на Ближнем Востоке. Такое заявление 24 октября сделал постоянный представитель Ирана в ООН Амид Сайед Иравани. «Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на ТАСС.

«Наша приверженность миру и стабильности в регионе остается неизменной», - сказал он на открытых дебатах в Совете Безопасности ООН по Ближнему Востоку.

Дипломат убежден, что конфликт усугубляют США, открыто поддерживая Израиль.


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