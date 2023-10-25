Армия Израиля сообщила об ударе по военной инфраструктуре сирийской армии

Израильские военные в ответ на обстрел с сирийской стороны нанесли удар по военной инфраструктуре сирийской армии.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщила пресс-служба Армии израильской.

«Некоторое время назад истребители ЦАХАЛ нанесли удар по военной инфраструктуре и минометным установкам, принадлежащим сирийской армии в ответ на вчерашние пуски по Израилю (24 октября), - говорится в сообщении ЦАХАЛ.