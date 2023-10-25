В Армении скончался ребенок, заболевший корью

В Армении зарегистрирован случай смерти ребенка, заболевшего корью.

Как передает «Арменпресс», об этом в разговоре с журналистами в Национальном собрании сообщила министр здравоохранения Анаит Аванесян.

«Был случай смерти ребенка, зараженного корью, у ребенка были и другие заболевания, обстоятельство кори привело к тяжелому исходу», - сказала министр.

Она подчеркнула, что необходимо предпринять эффективные шаги, должным образом пройти все этапы вакцинации. Министр призвала своевременно получать прививки, защищающие детей и хронических больных.

Сообщение по поводу смерти ребенка распространило и Министерство здравоохранения РА.

«В больницу был доставлен ребенок 1 года 8 месяцев в крайне тяжелом состоянии. У него диагностировали корь. У малыша был ряд и других сопутствующих заболеваний.

Через несколько часов состояние здоровья ребенка резко ухудшилось, после чего была зафиксирована смерть. Ребенок не был привит от кори.

По состоянию на 25 октября в Армении зарегистрирован 471 лабораторно подтвержденный случай кори.

В настоящее время госпитализированы 4 пациента. Состояние здоровья госпитализированных оценивается как средней тяжести. 328 заболевших - дети, 143 - взрослые. 93% зарегистрированных случаев кори диагностированы у не привитых или не полностью привитых против кори.

Напоминаем, что единственный безопасный и эффективный способ профилактики кори - вакцинация. Все организации, оказывающие медицинскую помощь и обслуживание в республике, обеспечены комбинированными вакцинами против кори, краснухи, паротита. Каждый, кто не получил прививки от кори, может пойти в поликлинику и сделать прививку.

Следует отметить, что эпидемическая ситуация в мире по кори довольно неблагоприятна», - говорится в сообщении министерства.