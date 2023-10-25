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Встреча Мишель-Пашинян-Алиев, запланированная на конец октября в Брюсселе, не состоится: Тойво Клаар

Встреча Мишель-Пашинян-Алиев, запланированная на конец октября в Брюсселе, не состоится: Тойво Клаар

Встреча председателя Совета Евросоюза Шарля Мишеля, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева, намеченная на конец октября в Брюсселе, не состоится.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на радиостанцию ​​«Свобода», об этом сообщил специальный представитель Евросоюза по кризису на Южном Кавказе и в Грузии Тойво Клаар.

В качестве причины спецпредставитель ЕС привел нехватку времени.

«Наша цель - вернуть армян Карабаха в свои дома. Придавая важность встрече в Гранаде, в которой Ильхам Алиев не участвовал, мы пытаемся сейчас организовать встречу Пашинян-Алиев в Брюсселе», - сказал Клаар, не уточнив возможные новые даты.

«Несмотря на медленный процесс, мы верим, что результатом станет подписание документа», - подчеркнул Клаар.

О возможной трехсторонней встрече в Брюсселе до конца октября заявил председатель Совета Евросоюза Шарль Мишель в начале октября на полях саммита Европейского политического сообщества в Гранаде, на который президент Азербайджана отказался приехать.


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