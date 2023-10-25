Полиция Израиля сформировала на местах 600 отрядов самообороны.

«Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на Times of Israel.

Как сообщает газета, назначенный министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром специальный координатор по развертыванию этих формирований Шимон Лави заявил, что, начиная с 7 октября, было создано и вооружено 600 отрядов самообороны.

По его словам, это треть поставленной цели, еще 1200 таких отрядов будут сформированы в ближайшие 10 дней. Он отметил, что приоритетное внимание будет уделено созданию таких организаций в населенных пунктах со смешанным населением, где есть как еврейские, так и арабские общины.

Шимон Лави подчеркнул, что контроль за деятельностью отрядов самообороны будет осуществлять израильская полиция. Он добавил, что члены таких организаций имеют те же права на применение огнестрельного оружия, что и полицейские.

Ранее министр национальной безопасности Израиля сообщил, что его ведомство закупило 10 000 винтовок для вооружения сил самообороны. После нападения ХАМАС израильская полиция и Министерство обороны заявили, что начнут вооружать добровольческие отряды. Их общая численность должна составить 13,2 тыс. человек.