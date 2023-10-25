Полиция Израиля сформировала на местах 600 отрядов самообороны
Полиция Израиля сформировала на местах 600 отрядов самообороны.
«Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на Times of Israel.
Как сообщает газета, назначенный министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром специальный координатор по развертыванию этих формирований Шимон Лави заявил, что, начиная с 7 октября, было создано и вооружено 600 отрядов самообороны.
По его словам, это треть поставленной цели, еще 1200 таких отрядов будут сформированы в ближайшие 10 дней. Он отметил, что приоритетное внимание будет уделено созданию таких организаций в населенных пунктах со смешанным населением, где есть как еврейские, так и арабские общины.
Шимон Лави подчеркнул, что контроль за деятельностью отрядов самообороны будет осуществлять израильская полиция. Он добавил, что члены таких организаций имеют те же права на применение огнестрельного оружия, что и полицейские.
Ранее министр национальной безопасности Израиля сообщил, что его ведомство закупило 10 000 винтовок для вооружения сил самообороны. После нападения ХАМАС израильская полиция и Министерство обороны заявили, что начнут вооружать добровольческие отряды. Их общая численность должна составить 13,2 тыс. человек.
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