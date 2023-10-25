Совет старейшин Еревана созывает внеочередное заседание: на повестке - вопрос назначения заместителей мэра

Согласно решению мэра Еревана Тиграна Авиняна 26 октября будет созвано внеочередное заседание Совета старейшин Еревана.

Как передает «Арменпресс», сообщение об этом распространило Управление информации мэрии Еревана.

На повестке дня заседания Совета старейшин - вопрос назначения заместителей мэра.

Кандидат на пост первого заместителя мэра Еревана - член партии «Гражданский договор» Армен Памбухчян.

Кандидаты на пост заместителей мэра - Левон Ованнисян, Сурен Григорян и член партии «Республика» Саркис Мадатян.