В Лиге чемпионов УЕФА в борьбу вступают группы E, F, G, H

В Лиге чемпионов УЕФА состоятся матчи третьего тура групп E, F, G, H.

Как сообщает «Арменпресс», в группе Е «Фейеноорд» сыграет с «Лацио», «Селтик» - с мадридским «Атлетико».

Соперником ПСЖ в группе F будет «Милан», «Ньюкасл» примет дортмундскую «Боруссию».

В группе G действующий чемпион Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сразится с «Янг Бойз», «Лейпциг» с «Црвене Звезде».

В группе H «Антверпен» дома примет «Порту», «Барселона” примет донецкий «Шахтер".

Основные матчи группового этапа Лиги чемпионов начнутся в 23:00 по ереванскому времени.