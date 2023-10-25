Очевидно, что при азербайджанском режиме не будет справедливого судебного процесса: посол Армении по особым поручениям

Посол Армении по особым поручениям Эдмон Марукян коснулся суда над Вагифом Хачатряном, похищенным Азербайджаном на КПП у Лачинского коридора и ложно обвиненным в Баку.

Марукян на своей странице в Х еще раз заявил, что суд над Вагифом Хачатряном - это фарс и издевательство над Европейской конвенцией по правам человека.

As I stated earlier all ongoing proceedings in Azerbaijan, including the trial of Vagif Khachatryan are from a genre of farce and a mockery of the European Convention on Human Rights and a violation of all universally accepted international norms in the context of all obligations… pic.twitter.com/J0eYJYVRA7 — Edmon Marukyan (@edmarukyan) October 25, 2023

«Как я ранее заявлял, все судебные процессы в Азербайджане, в том числе и суд над Вагифом Хачатряном, представляют собой жанр фарса и издевательство над Европейской конвенцией по правам человека, являются нарушением всех общепризнанных международных норм в контексте ответственности, которую возложил на себа Азербайджан.

Сегодня 70-летний Вагиф Хачатрян вновь опроверг свою причастность к событиям в селе Мешалы. Он извинился на армянском языке, буквально сказав, что его там не было. «Меня там не было, прошу у всех прощения, но меня там не было». Однако переводчик исказил слова Вагифа Хачатряна. Он перевел, что Хачатрян извинился перед народом Азербайджана за все инциденты, совершенные армянами.

Очевидно, что справедливый суд не может быть проведен при азербайджанском режиме, следовательно, они обязаны немедленно освободить всех арестованных из Армении и Нагорного Карабаха», - как сообщает «Арменпресс», написал Эдмон Марукян.

29 июля Азербайджан на КПП у Лачинского коридора похитил Вагифа Хачатряна, которого в сопровождении МККК перевозили из Арцаха в Армению на лечение. В Баку против Вагифа Хачатряна были выдвинуты ложные обвинения в совершении актов геноцида против азербайджанцев в селе Мешалы.