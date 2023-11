Очевидно, что при азербайджанском режиме не будет справедливого судебного процесса: посол Армении по особым поручениям

Посол Армении по особым поручениям Эдмон Марукян коснулся суда над Вагифом Хачатряном, похищенным Азербайджаном на КПП у Лачинского коридора и ложно обвиненным в Баку.

Марукян на своей странице в Х еще раз заявил, что суд над Вагифом Хачатряном - это фарс и издевательство над Европейской конвенцией по правам человека.

As I stated earlier all ongoing proceedings in Azerbaijan, including the trial of Vagif Khachatryan are from a genre of farce and a mockery of the European Convention on Human Rights and a violation of all universally accepted international norms in the context of all obligations… pic.twitter.com/J0eYJYVRA7