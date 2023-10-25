Открытие посольства Канады в Армении свидетельствует об углублении отношений между нашими странами: Акоп Аршакян

В рамках 147-й Ассамблеи Межпарламентского союза члены делегации Национального собрания Армении, возглавляемой вице-спикером Акопом Аршакяном, встретились с членом делегации Канады Сальмой Атауллахджян. «Арменпресс» об этом сообщили в пресс-службе Национального собрания.

Вице-спикер НС коснулся дружественных отношений между странами с момента установления дипломатических отношений между Арменией и Канадой, основанных на взаимном уважении и доверии, и подчеркнул значительный вклад армянской общины Канады в дело укрепления армяно-канадского сотрудничества.

Акоп Аршакян отметил, что еще одним важным шагом в укреплении двусторонних отношений между Арменией и Канадой является открытие посольства Канады в Ереване, что можно рассматривать как результат эффективной совместной работы правительств обеих стран.

Вице-спикер НС РА представил ситуацию, сложившуюся в результате военного нападения Азербайджана на Нагорный Карабах 19 сентября, что привело к этническим чисткам армянского населения Нагорного Карабаха.

Он обратился и к агрессивной политике Азербайджана против территориальной целостности Армении, в результате которой оккупировано около 150 квадратных километров территории Армении. «Армения приняла мирную повестку и рассчитывает на содействие международного сообщества в этом вопросе», - сказал вице-спикер НС.

Акоп Аршакян представил выдвинутую Арменией идею «перекрестка мира», подчеркнув важность дорожной карты мира в регионе.

Также был обсужден ряд вопросов, касающихся региональной ситуации и сотрудничества между двумя странами.

В составе делегации НС Армении также - депутаты Цовинар Варданян и Арсен Торосян.