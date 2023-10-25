Национальное собрание Армении продолжает работу очередного заседания, начавшегося 24 октября.

Как сообщает «Арменпресс», Парламент сегодня обсудит вопрос выбора кандидата на вакантное место судьи Уголовной палаты Кассационного суда.

Высший судебный совет на вакантное место судьи Уголовной палаты Кассационного суда выдвинул кандидатуры Давида Хачатуряна, Анаит Акопян и Манвела Шахвердяна.

Парламент также обсудит вопрос выбора кандидата на вакантное место судьи Гражданской палаты Кассационного суда.

В 16: 30 в НС состоится сессия вопросов-ответов с членами правительства.