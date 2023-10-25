Европейские индексы выросли - 24-10-23

МОСКВА, 25 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 24 октября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.54% и составил 14879.94 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.63% и составил 6893.65 пункта, британский FTSE вырос на 0.20% и составил 7389.70 пункта, а российский RTSI вырос на 1.03% и составил 1102.37 пункта.