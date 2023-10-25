Цены на цветные металлы - 24-10-23

ЛОНДОН, 25 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 24 октября были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.09% и составила 2172.00 долларов США, цена на медь выросла на 0.92% и составила 7971.00 долларов США, цена на свинец выросла на 0.29% и составила 2101.00 долларов США, цена на никель снизилась на 1.63% и составила 18075.00 долларов США, цена на олово выросла на 0.70% и составила 25025.00 долларов США, цена на цинк выросла на 0.75% и составила 2427.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 55630.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 33420.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.