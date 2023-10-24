Посол Армении и спикер парламента Греции обсудили вопросы региональной безопасности

Чрезвычайный и Полномочный посол Армении в Греции Тигран Мкртчян встретился со спикером парламента Греции Константиносом Тассуласом.

Как передает Арменпресс со ссылкой на страницу посольства Армении в Греции в соцсети Facebook, посол Мкртчян поблагодарил за прием, поздравил Константиноса Тасулиса с переизбранием на пост спикера парламента Греции и выразил надежду, что армяно-греческие парламентские связи будут иметь более ощутимые результаты в ближайшие годы.

Константинос Тассулас сообщил, что в ближайшее время будет опубликован состав парламентской группы дружбы двух государств, что позволит возобновить активные армяно-греческие парламентские дипломатические контакты.

В ходе встречи были обсуждены вопросы армяно-греческого сотрудничества, в том числе относительно политического диалога, сотрудничества оборонных ведомств, постоянных контактов между координаторами сектора диаспоры как на двустороннем, так и на трехстороннем уровне (Армения-Греция-Кипр).

Посол Армении подробно представил начатый Азербайджаном в декабре 2022 процесс этнических чисток в Нагорном Карабахе.

Посол Тигран Мкртчян отметил, что после более чем девяти месяцев полной блокады и голода населения, в отсутствие международной прессы и международных наблюдателей, началась активная агрессивная фаза этнических чисток.

Коснувшись последствий азербайджанской агрессии, посол Армении уточнил, что сейчас Армения при поддержке международных партнеров решает проблемы вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха и в рамках своих возможностей обеспечивает их решение.

Посол подчеркнул, что право арцахских армян на возвращение на родину при наличии надежных международных гарантий не должно оставаться вне международной повестки дня.

На встрече стороны обсудили связанные с региональной безопасностью другие вопросы, а также повестку двусторонних отношений и предстоящие взаимные визиты, направленные на активизацию межпарламентского сотрудничества.