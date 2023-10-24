При стрельбе в Канаде погибли пять человек
21:43, 24 Октябрь 2023
Пять человек, включая троих детей, погибли и один пострадал в канадской провинции Онтарио в результате стрельбы в городе Су-Сент-Мари. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщили в местной полиции.
"Детективы и следственные службы продолжают расследовать пять смертей в двух домах", - говорится в заявлении.
Отмечается, что среди жертв вооруженного насилия оказались трое детей в возрасте 6, 7 и 12 лет, один взрослый в возрасте 41 года, а также сам преступник. Еще один пострадавший взрослый с огнестрельным ранением доставлен в больницу.
По данным полиции, оба инцидента связаны между собой и произошли "в результате насилия между интимными партнерами".
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