При стрельбе в Канаде погибли пять человек

Пять человек, включая троих детей, погибли и один пострадал в канадской провинции Онтарио в результате стрельбы в городе Су-Сент-Мари. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщили в местной полиции.

"Детективы и следственные службы продолжают расследовать пять смертей в двух домах", - говорится в заявлении.

Отмечается, что среди жертв вооруженного насилия оказались трое детей в возрасте 6, 7 и 12 лет, один взрослый в возрасте 41 года, а также сам преступник. Еще один пострадавший взрослый с огнестрельным ранением доставлен в больницу.

По данным полиции, оба инцидента связаны между собой и произошли "в результате насилия между интимными партнерами".