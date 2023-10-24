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На данный момент посольство Армении не получало просьб относительно перевозки граждан из Ливана в Ереван: МИД

На данный момент посольство Армении не получало просьб относительно перевозки граждан из Ливана в Ереван: МИД

Посольство Армении в Ливане находится в постоянном контакте с соответствующими органами Ливана, а также руководством структур армянской общины с целью предложения решений безопасности граждан Республики Армения, а также представителей армянской общины Ливана. Об этом в ответ на запрос Арменпресс сообщила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.

Она также отметила, что на данный момент посольство Армении не получало просьб относительно перевозки граждан из Ливана в Армению.

“В ответ на несколько запросов посольство предоставило необходимую информацию, в том числе о действующих в настоящее время коммерческих рейсах Бейрут-Ереван”, - сказала Ани Бадалян.


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