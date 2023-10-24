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Блинкен призвал премьера Ирака обеспечить безопасность сил США

Блинкен призвал премьера Ирака обеспечить безопасность сил США

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани недавние атаки на военнослужащих США и силы коалиции в ближневосточной стране, призвав Багдад обеспечить их безопасность. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщили в госдепе.

"Госсекретарь приветствовал осуждение правительством Ирака недавних атак и угроз военному персоналу США и коалиции в Ираке. Госсекретарь призвал премьер-министра преследовать тех, кто стоит за атаками, и исполнить обязательства Ирака по обеспечению безопасности на этих объектах", - сообщили в ведомстве.

На прошлой неделе нападениям с использованием беспилотников также подверглись военные базы Айн Аль-Асад в Анбаре на западе Ирака и Харир в Иракском Курдистане.


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