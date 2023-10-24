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Послу РФ в Армении передана нота протеста

Послу РФ в Армении передана нота протеста

В связи с выпуском 23-го октября 2023 года на общероссийском федеральном телеканале «Первый канал» телепередачи, в ходе которого были озвучены оскорбительные и совершенно неприемлемые высказывания в адрес высокопоставленных официальных лиц Республики Армения, в МИД Армении был вызван посол Российской Федерации в Армении С. П. Копыркин. 

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в ходе встречи послу была передана соответствующая нота протеста.


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