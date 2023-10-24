Представители МККК посетили удерживаемых в Баку руководителей Нагорного Карабаха

Представители бакинской делегации МККК посетили бывших президентов Нагорного Карабаха Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Араика Арутюняна, бывшего госминистра Рубена Варданяна, бывшего министра иностранных дел Давида Бабаяна, бывшего командующего Армией обороны Левона Мнацаканяна, бывшего спикера НС Давида Ишханяна.

В беседе с корреспондентом Арменпресс сотрудник армянского офиса Международного комитета Красного Креста Зара Аматуни сказала: “Визит состоялся 20 октября в рамках стандартных процедур МККК. Заключенным лицам была предоставлена ​​возможность связаться со своими родственниками”.

Аматуни подчеркнула, что в октябре представители Международного комитета Красного Креста еще раз посетили всех армян, удерживаемых в Азербайджане. Визиты будут носить периодический характер.