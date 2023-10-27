“Ереванский бестселлер”: малыши читают  “Жалобу котенка”:  детские книги, сентябрь, 2023

Авторский проект “Ереванский бестселлер” информационного агентства «Арменпресс» на этой неделе представляет лучшую десятку детских художественных произведений. Данные рейтинга составлены по итогам продаж за сентябрь.

Книжка Ованнеса Туманяна “Жалоба котенка” на первом месте. Это известное произведение Туманяна представлено в оригинальных иллюстрациях и пазлах.

На втором месте - сказка Ованнеса Туманяна “Пес и кот”. О содержании этой сказки можно вообще не говорить, так как она знакома каждому малышу. Эту сказку Туманяна любят многие дети.

На третьем месте детского бестселлера - сказка “Три поросенка”. Книжка знакомит малышей с приключениями трех поросят.

На четвертом месте вновь сказка Ованнеса Туманяна “Пес и кот”, но изданная уже другим издательством.

На пятом месте – сказка “Колобок”. Сказки о колобке встречаются в русском и украинском фольклоре, они имеют своих аналогов и у многих народов. Этот сюжет встречается и в скандинавских, немецких, узбекских, татарских и в других сказках.

“Айболит” Корнея Чуковского на шестом месте. Это история о добром докторе, который полетел в Африку лечить больных животных гоголем-моголем, который любят почти все дети. Чуковский ввел этого героя в сказку «Бармалей» и в ряд других.

На седьмом месте книжка “20 сказок о принцессах”. В сборнике сказки о самых любимых сказочных принцессах. Эта книжка с красивыми и яркими иллюстрациями, словно пришла из сказочного мира, где живут все герои популярных мультфильмов и сказок.

На восьмом месте еще одна книжка “20 сказок о принцессах”. В ней все любимые герои сказок с их интересными приключениями и невероятными историями. Эти сказки переносят малышей в страну чудес, где много волшебства и бесконечной доброты. Красочные страницы сделают чтение более интересным и привлекательным.

На девятом месте книга Роальда Даля «Матильда». Папы и мамы бывают такими странными. Даже если их ребенок не самый лучший, они представляют его таким. Но иногда бывает и обратное. Есть родители, которые совершенно не заботятся о своих детях. Такими были мистер и миссис Ворднтак. Они были так глупы, и так поглощены своей жалкой жизнью, что не видели в своей дочери ничего особенного. Между тем Матильда была поистине необыкновенной. А главное, у нее был светлый ум...

На десятом месте сборник рассказов Григора Кешишяна «На небе много звезд». Сборник воплотил представления о семейном тепле, любви, взаимопонимании, преданности, многослойности отношений между детьми и родителями, важности атмосферы мира и тепла в семье.

“Ереванский бестселлер” представила Роза Григорян