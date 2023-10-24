Председатель Национального Собрания Армении Ален Симонян принял министра торговли Республики Корея Ан Док Гына (Ahn Dukgeun).

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, было обсуждено непосредственное влияние законодательных реформ, реализованных в результате взаимодействия законодательного и исполнительного властей по ряду направлений. Министр торговли Кореи отметил, что находится в Армении, чтобы поделиться лучшим и успешным опытом своей страны в сферах торговли, промышленности и производства. Он представил спикеру НС подробности состоявшихся в Ереване встреч, отметив, что рассчитывает на активное сотрудничество с различными ветвями власти Армении.

Собеседники подчеркнули важность всестороннего развития отношений между двумя странами.

“Мы считаем, что существует еще огромный неиспользованный потенциал в политической, экономической, научной, образовательной, а также инновационной и высокотехнологичной сферах”, - отметил Ален Симонян.

Спикер НС Армении представил ситуацию, связанную с гуманитарными проблемами вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха, отметив, что решение этих проблем является сегодня наиболее актуальным для нашей страны.

Ален Симонян представил выдвинутую Арменией идею “Перекрестка мира”, подчеркнув важность “дорожной карты” для мира в регионе.