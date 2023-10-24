Генеральный секретарь ООН заявил, что атака ХАМАС произошла не на пустом месте

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что однозначно осуждает атаку боевиков радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября, но призвал помнить, что это произошло не на пустом месте.

"Я однозначно осудил страшные и беспрецедентные акты террора, совершенные ХАМАС в Израиле 7 октября. Ничто не может оправдать убийства, нанесение ранений и похищение мирных жителей, а также запуск ракет по гражданским объектам. <…> Важно также понимать, что атаки ХАМАС не произошли на пустом месте. Жители Палестины на протяжении 56 лет жили в удушающей оккупации", - как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, сказал он, выступая на открытых дебатах в Совете Безопасности всемирной организации, посвященных ситуации на Ближнем Востоке.

"Однако обида палестинского народа не может оправдать ужасные атаки ХАМАС. А этими ужасными атаками не оправдать коллективное наказание Палестины. Даже у войны есть правила", - подчеркнул генсек.

Он выразил соболезнования в связи с гибелью в результате бомбардировок Газы как минимум 35 сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ.

Гутерриш также заявил, что очевидные нарушения международного права в секторе Газа вызывают его серьезное беспокойство. "Я всерьез обеспокоен очевидными нарушениями международного гуманитарного права, которые мы наблюдаем в Газе. Позвольте мне сказать прямо: ни одна сторона вооруженного конфликта не может быть выше международного гуманитарного права", - сказал он на открытых дебатах в Совете Безопасности всемирной организации, посвященных ситуации на Ближнем Востоке.