Время в Ереване: 11:07:36,   2 Ноябрь 2023

Генеральный секретарь ООН заявил, что атака ХАМАС произошла не на пустом месте

Генеральный секретарь ООН заявил, что атака ХАМАС произошла не на пустом месте

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что однозначно осуждает атаку боевиков радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября, но призвал помнить, что это произошло не на пустом месте.

"Я однозначно осудил страшные и беспрецедентные акты террора, совершенные ХАМАС в Израиле 7 октября. Ничто не может оправдать убийства, нанесение ранений и похищение мирных жителей, а также запуск ракет по гражданским объектам. <…> Важно также понимать, что атаки ХАМАС не произошли на пустом месте. Жители Палестины на протяжении 56 лет жили в удушающей оккупации", - как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, сказал он, выступая на открытых дебатах в Совете Безопасности всемирной организации, посвященных ситуации на Ближнем Востоке.

"Однако обида палестинского народа не может оправдать ужасные атаки ХАМАС. А этими ужасными атаками не оправдать коллективное наказание Палестины. Даже у войны есть правила", - подчеркнул генсек.

Он выразил соболезнования в связи с гибелью в результате бомбардировок Газы как минимум 35 сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ.

Гутерриш также заявил, что очевидные нарушения международного права в секторе Газа вызывают его серьезное беспокойство. "Я всерьез обеспокоен очевидными нарушениями международного гуманитарного права, которые мы наблюдаем в Газе. Позвольте мне сказать прямо: ни одна сторона вооруженного конфликта не может быть выше международного гуманитарного права", - сказал он на открытых дебатах в Совете Безопасности всемирной организации, посвященных ситуации на Ближнем Востоке.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]