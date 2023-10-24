Турция приложит усилия для деэскалации на Ближнем Востоке: Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным по телефону заверил его в том, что Анкара предпримет все усилия для деэскалации в регионе Ближнего Востока.

"Президент Эрдоган в ходе переговоров подчеркнул, что Турция и впредь будет прилагать все усилия для обеспечения спокойствия в регионе", - как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, сообщила канцелярия турецкого лидера.