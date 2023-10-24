Глава генштаба Израиля заявил, что армия готова к операции в Газе

Начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви заявил, что тактические и стратегические факторы оттягивают наземную операцию в секторе Газа, но это дает военным время подготовиться. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает издание Times of Israel.

Халеви отметил, что израильская армия готова к наземной операции, ожидается решение на политическом уровне о ее форме и времени.

"Армия обороны Израиля готова к наземным маневрам, мы примем решение с политическими эшелонами относительно формы и времени следующего этапа", - сказал Халеви на пресс-конференции у границы с сектором Газа.

Он заявил, что существуют тактические и даже стратегические аспекты, откладывающие наземную операцию, но они позволяют Армии обороны Израиля лучше подготовиться.

Халеви назвал события 7 октября "беспрецедентными с момента формирования государства" Израиль и пригрозил, что ХАМАС "заплатит за то, что сделал".