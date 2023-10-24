Представитель мэрии Еревана пригласил Национальный балет Англии выступить в Ереване с балетом «Жизель»

Начальник управления культуры и туризма мэрии Еревана Гош Саркисян по приглашению руководства Национального балета Англии посетил Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе мэрии Еревана, в городе Манчестере Гош Саркисян присутствовал на представлении балета «Жизель».

С руководством театра были обсуждены вопросы организации ереванских гастролей балета «Жизель», который всемирно известный балетмейстер Акрам Хан считает театральным шедевром. На встрече с художественным руководителем балета Аароном Уоткиным Гош Саркисян обсудил долгосрочные планы сотрудничества. Также состоялись отдельные встречи с представителями творчески-художественного и технического состава балета.