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Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 24-10-23

Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 24-10-23

ЕРЕВАН, 24 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 24 октября, курс доллара США вырос на 0.15 драмa и составил 402.36 драм. Курс евро вырос на 0.97 драмa и составил 427.47 драм. Курс российского рубля вырос на 0.05 драмa и составил 4.30 драм. Курс британского фунта вырос на 2.47 драмa и составил 491.36 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 190.92 драмa и составила 25523.07 драм. Цена серебра сократилась на 0.27 драмa и составила 299.93 драм.


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