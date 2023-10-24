Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 24-10-23

ЕРЕВАН, 24 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 24 октября, курс доллара США вырос на 0.15 драмa и составил 402.36 драм. Курс евро вырос на 0.97 драмa и составил 427.47 драм. Курс российского рубля вырос на 0.05 драмa и составил 4.30 драм. Курс британского фунта вырос на 2.47 драмa и составил 491.36 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 190.92 драмa и составила 25523.07 драм. Цена серебра сократилась на 0.27 драмa и составила 299.93 драм.