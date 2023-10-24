Азиатские индексы - 24-10-23

ТОКИО, 24 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 24 октября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.20% и составил 31062.35 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.09% и составил 2240.73 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.78% и составил 2962.24 пункта, а HANG SENG снизился на 1.05% и составил 16991.53 пункта.