Азиатские индексы - 24-10-23
ТОКИО, 24 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 24 октября на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.20% и составил 31062.35 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.09% и составил 2240.73 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.78% и составил 2962.24 пункта, а HANG SENG снизился на 1.05% и составил 16991.53 пункта.
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