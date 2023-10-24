В Ереване выступит тенор с мировым именем Рамон Варгас

В рамках XV Ереванского международного музыкального фестиваля впервые в сопровождении Национального филармонического оркестра Армении выступит тенор с мировым именем Рамон Варгас.

Дирижировать концертом, который состоится 25 октября в концертном зале «Арам Хачатрян», художественный руководитель и главный дирижер оркестра Эдуард Топчян.

Как сообщает «Арменпресс», прозвучат популярные арии и прелюдии для тенора.

«Я постараюсь представить здесь особую программу и выбрал произведения, которые я исполнял на протяжении всей своей карьеры, также и те, с которыми я выступал в последние месяцы. После длительного перерыва в этом году я исполню арию из оперы «Кармен», - рассказал тенор 24 октября на встрече с журналистами.

Он впервые приехал Армению и плохо знаком с армянской культурой, но у него есть друзья-армяне, которых он считает отличными людьми и профессионалами. Он назвал одну из них - певицу Карине Бабаджанян.

«Я очень симпатизирую вашей стране, поэтому рад, что есть возможность выступить здесь. Мне нравится народ Армении, погода, еда и музыка, и я получаю от всего этого огромное удовольствие», - сказал Варгас. Он обратился и к Национальному филармоническому оркестру, подчеркнув, что он замечательный, исключительный, а Топчян – дирижер с большим именем.

Уроженец Мексики Рамон Варгас сегодня является одним из популярных оперных певцов мира. Выступив после смерти Лучано Паваротти в «Лючии ди Ламмермур» в Метрополитен-опера в 1992 году, Рамон Варгас стал желанным гостем в крупнейших театрах мира. Затем последовал его дебют в Ла Скала, и теперь он выступает в Театре Колон в Буэнос-Айресе, в Королевском театре Лондона, в Ла Скала, в Метрополитен-опера, в Королевском театре Мадрида, в Опере Бастилии Парижа, в Венском государственном оперном театре, на Арена ди Верона и на других престижных сценах мира.

Фестиваль проводится при содействии Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении.