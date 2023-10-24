XVIII ежегодная международная олимпиада по микроэлектронике подвела итоги

Итоги XVIII ежегодной Международной олимпиады по микроэлектронике, прошедшей при поддержке компании Ucom, были подведены на торжественной церемонии, состоявшейся на днях в «Синопсис Армения». В олимпиаде приняли участие 270 участников из 14 стран. Как всегда, она был реализована в два тура. Первый тур прошел одновременно в 14 странах-участницах в форме зачета, а второй, финальный тур, включавший в себя сложные инженерные задачи, требующие комплексного решения, был проведен 19 октября в Армении, в департаменте образования «Синопсис Армения».

Из 270 участников, принявших участие в первом туре, в финальный тур прошли 28, из них 12 из Еревана, остальные приехали в Армению из ОАЭ, Беларуси, Боснии и Герцеговины, Бразилии, Ирана, Иордании, Чили, Перу, России, Сербии и Вьетнама.

Награду за первое место вручил министр технического образования РА Роберт Хачатрян.

Награду за второе место вручил Мартин Мартиросян, заместитель директора компании Digitain, главного спонсора олимпиады.

Две награды за третье место вручили Армен Балдрян, председатель оргкомитета олимпиады, председатель Союза работодателей ИКТ, директор компании Unicomp, и Ерванд Зорян, президент «Синопсис Армения».

Победителями XVIII ежегодной Международной олимпиады по микроэлектронике стали:

Первое место - Никола Бабик из Боснии и Герцеговины.

Второе место - Филип Стеванович из Сербии.

Третье место - Азра Железович из Боснии и Герцеговины и Эдгар Папян из Армении.

Ежегодная международная олимпиада по микроэлектронике проводится с 2006 года под эгидой премьер-министра РА. Она организована в сотрудничестве с крупнейшей профессиональной организацией с международной репутацией - Техническим советом Института инженеров по электронике и электронике (IEEE TTTC).

Инициатором и главным организатором олимпиады является компания «Синопсис Армения», а главным спонсором - компания «Диджитайн». Главный партнер - Unicomp. Главный содействующий - компания Ucom. Среди содействующих олимпиаде также Союз работодателей ИКТ, технопарк «Виасфер» и Всеармянский фонд «Айастан».

«Армения продолжает сохранять и развивать свои традиции лидерства и мастерства в области микроэлектроники, сложившиеся еще в середине прошлого века», - сказал Армен Балдрян, председатель оргкомитета олимпиады, директор компании Unicomp. «Эта олимпиада уникальным образом способствует признанию Армении ведущей страной в области микроэлектроники».

«Приятно видеть, что олимпиада продолжает служить своей главной цели и неуклонно повышать интерес к микроэлектронике у молодежи мира», - сказал председатель программного комитета олимпиады, директор образовательного отдела «Синопсис Армения» и руководитель кафедры «Микроэлектронные схемы и системы» Национального политехнического университета Армении, член-кор. НАН РА, проф. Вазген Меликян.

«Основной целью этой олимпиады, учрежденной «Синопсис Армения», является выявление самых талантливых инженеров в возрасте до 30 лет. В то же время она помогает выявить уровень знаний участников, чтобы внести необходимые коррективы в образовательные программы сектора микроэлектроники данной страны», - сказал Ерванд Зорян, президент «Синопсис Армения» и добавил: «Мы должны быть уверены, давайте будем уверены, что в нашей области в Армении мы обеспечиваем качество образования, которое является конкурентоспособным и отвечает мировым требованиям».

«Одна из основных целей олимпиады - формирование международного сообщества молодых специалистов в области микроэлектроники. За эти годы в олимпиаде приняли участие сотни исключительных молодых людей из более, чем, 25 стран мира, и именно они являются созидателями передовых технологий завтрашнего дня», - сказал Овик Мусаелян, вице-президент оргкомитета олимпиады и директор Synopsys Армения».

В рамках олимпиады были включены следующие темы:

Проектирование и тестирование цифровых интегральных схем;

Проектирование и тестирование интегральных схем аналоговых и смешанных сигналов;

Полупроводниковые приборы и технологии;

Математическое и алгоритмическое обеспечение автоматизированного проектирования интегральных схем.

После церемонии награждения победителей олимпиады, участников заключительного этапа олимпиады, как обычно, ждет специальная программа по знакомству с историко-культурным наследием Армении и города Еревана.