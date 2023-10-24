Ара Маргарян назначен послом Армении в Литве
13:33, 24 Октябрь 2023
Ара Маргарян по предложению премьер-министра Армении Никола Пашиняна, в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 132 и частью 3 статьи 13 и статьи 14 Закона Республики Армения «О дипломатической службе» и указу президента Ваагна Хачатуряна назначен послом Армении в Литве. Как сообщает «Арменпресс», соответствующий указ опубликован на официальном сайте президента РА.
По предложению премьер-министра президент Армении подписал еще один указ, которым Ованнес Игитян отзывается с поста посла Армении в Литве, Латвии и Эстонии.
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